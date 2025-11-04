【本気のサンタ服セット】 11月4日 販売中 価格：3,850円 3COINSは、「本気のサンタ服セット」を販売している。価格は3,850円。 本製品は身長170～180センチに対応するサンタ服とひげ、帽子、眼鏡、手袋、ベルトのセット。ひげとベルトは洗濯できず、サンタ服と手袋のみ手洗いが可能としている。子供へのサプライズやクリスマスパーティーを盛り上げるなど、