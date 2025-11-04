◆Ｕ―１７・Ｗ杯▽１次リーグ第１戦日本２―０モロッコ（３日、カタール・ドーハ）日本が１次リーグ初戦でＵ―１７モロッコ代表を２―０で下し、白星発進した。序盤、立て続けにピンチを迎えたが、主将のＧＫ村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）の好セーブでしのぐと、前半を０―０で折り返した。後半１２分、ＦＷ浅田大翔（横浜ＦＭ）のパスを受けたＭＦ瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）が左４５度の位置から技ありの右足ミドルシュー