あなたは読めますか？突然ですが、「蹲る」という漢字読めますか？日常の動作を表す言葉ですが、漢字で書かれると急に読み方がわからなくなる方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「うずくまる」でした！「蹲る」という漢字は、「座って、ひざの上に頭をのせたり、身を縮めたりするような姿勢をとる」ことを意味します。体を小さく丸めることで、寒さをしのいだり、不安や恐怖から身を守ったり、あるいは単に疲れて休