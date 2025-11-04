１０月２９日、羊楼洞古街を散策する観光客。（赤壁＝新華社記者／杜子璇）【新華社赤壁11月4日】中国湖北省赤壁市西南部に位置する古い街並みの羊楼洞は「磚茶（たんちゃ＝茶葉をレンガ状に蒸して固めたもの）の里」として知られ、中国茶の国際交易ルート「万里茶道」の重要な発祥地の一つとされている。１０月２９日、羊楼洞古街でくつろぐ観光客。（赤壁＝新華社記者／伍志尊）地元ではここ数年、伝統的な祝日の魅力