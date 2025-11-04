木原稔官房長官は4日の記者会見で、高市早苗首相が日朝首脳会談の開催を打診したと発言したことに関し「さまざまなルートを通じて働きかけている。全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、あらゆる手段を尽くす」と述べた。