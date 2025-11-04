栃木県の北部に位置する那須塩原市。東京から新幹線を使って約70分で行ける観光地です。塩原温泉、板室温泉などの温泉街や、濃厚なミルクで作ったソフトクリームが人気の那須千本松牧場などの施設が賑わいを見せています。一方、実は那須塩原市は子育て世帯が移住している地域でもあります。那須塩原市は2025年、一般社団法人日本子育て支援協会が主催する「第6回日本子育て支援大賞（自治体部門）」を受賞しました。同市の渡辺美