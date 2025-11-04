瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続くでしょう。雨の心配はない見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で18度でしょう。3日よりも気温が高くなります。 5日は岡山県でおおむね晴れる予想ですが、香川県では気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになるでしょう。朝の最低気温は岡山で9度、津山で5度、高松で10度の見通しです。日中の最高気温は岡山と津山で20度、高松で