今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『空中に魔法陣作ったら凄すぎた…』というTKW.ゆーたさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）空中にディスプレイを表示するバーサライタという仕組みを0から製作しました。最近マーベル映画の『ドクターストレンジ』を見たという投稿者のTKW.ゆーたさん。両手に魔法陣を出す姿がカッコよく、やってみたいと思ったそう。そこで、LEDを高速回転させた残像でディスプレ