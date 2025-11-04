事業拡大も資金繰り追いつかずアサヒフード（株）（宇都宮）は10月31日、事業を停止し破産申請を岩本康一郎弁護士（岩本法律事務所、新宿区新宿1−23−16）に一任した。負債は約29億4700万円（2025年4月期決算時点）。大型施設や物流センター内で、売店や食堂の運営受託を中心に手掛けていた。2019年4年期は売上高8億2455万円だったが、積極的に投資を進め、2025年4月期は売上高約76億6500万円と伸長していた。しかし、運