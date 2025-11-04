米女子ツアー「メイバンク選手権」で、8打差からの逆転優勝を果たし、今季米ツアー2勝目を飾った山下美夢有。彼女が使用するギアの中でも注目したいのが、アイアンのソール形状だ。その特徴について詳しくレポートする。【写真】山下のアイアンはソールが凹んでいて、ソール前後も削っていた山下は6Iに『スリクソン ZXi5』を、7I?PWに『スリクソン ZXi7』を、シャフトには『DG85 R300』を採用している。いずれも軟鉄鍛造アイアンだ