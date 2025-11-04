3日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】メルセデス・ベンツの高級車をゲット！国内女子ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」でツアー初優勝を飾ったプロ3年目の仲村果乃が62ランクアップの142位に浮上した。2週連続2位で終えた阿部未悠は183位から164位に、同じく2位タイの河本結は1ランクアップの50位、5位で終えた菅楓華は80位に順位を上げて自己最高位を更新した。米国女子ツアーはマレーシアで「メイバンク選手権」