ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。その後、取材に応じたフレディ・フリーマン内野手（36）は3連覇へ覚悟を見せた。フリーマンは優勝報告会で壇上でマイクを握ると「2024年の仕事は完了。2025年の仕事は完了」と球団史上初の連覇を成し遂げたと誇り「2026年の仕事？今から