４日午前６時３５分頃、東京都世田谷区松原のマンションに住む女から「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と１１０番があった。警視庁北沢署員がマンションに駆けつけると、浴槽の蓋の上で生後３か月ほどの女児が腹部から血を流して倒れており、その場で死亡が確認された。同署は、室内にいた母親とみられる２０歳代の女から殺人容疑で事情を聞いており、容疑が固まり次第、逮捕する。同署幹部によると、女