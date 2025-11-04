白い車がミラーを吹き飛ばし逃走北海道・和寒町で10月26日午後8時頃、ドライブレコーダーが捉えたのは…ぶつけられたドライバー：あっぶない！センターラインを越え、はみ出してきた対向車と接触する事故の瞬間。「ガツン」と車内に響く衝撃音…ぶつけられたドライバー：は！？逃げた！しかし、接触した車はそのまま走り去ったという。ぶつけられたドライバー：めちゃくちゃ腹が立ちました。現場は、片側1車線の国道。女性の車が、