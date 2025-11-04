ミュージシャンのＧＡＣＫＴが４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＧＡＣＫＴの関係者を名乗る偽アカウントが続出していることを嘆いた。貼付された偽アカウントのスクショには「私は正式関係者になりました」「音楽制作や写真集撮影・テレビ・ラジオ・ドラマ収録・イベント企画・ｓｎｓ管理・グッズ等、スタッフ＆プライベートパートナーズです」と記されているが、不自然な日本語も目立つ。ＧＡＣＫＴ本人ではなく、関係者に