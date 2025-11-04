【ダブル台風】発生へ フィリピン付近の「強い台風２５号」は西に進んでいて東南アジアに向かうため、日本への影響はありません。しかしこれとは別の「熱帯低気圧」が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。シミュレーションで見ると、「台風２５号」よりもこの「熱帯低気圧」の方が、注意しなくてはいけないようです。 ５日（水）～１４日（金）のを画像で掲載しています。 雨風シミュレーション５