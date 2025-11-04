東京時間10:58現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝60.95（-0.10-0.16%） NY市場は小幅ながら続伸となったNY原油、時間外で利益確定売りが少し出ている。