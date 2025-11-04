東京時間10:58現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20133.00（-117.00-0.58%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3996.50（-17.50-0.44%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外が軟調で、東京金先も売りが優勢