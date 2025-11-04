３日、ミシュスチン首相（左）と握手を交わす李強総理。（杭州＝新華社記者／黄敬文）【新華社杭州11月4日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は3日、浙江省杭州市でロシアのミシュスチン首相と第30回中ロ首相定期会合を共同主宰した。３日、杭州市で開かれた第３０回中ロ首相定期会合。（杭州＝新華社記者／高潔）