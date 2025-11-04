ＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」が３日、スタートした。２９歳のフリーター・ヒロト（岡山天音）が仲良しだったはなえ（根岸季衣）から平屋を譲り受け、いとこのなつみ（森七菜）と暮らし始める日常を描いた作品。岡山は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で恋川春町を好演したばかりで、春町ロスのネットもフリーター転生に沸いた。「ひらやすみ」は真造圭伍氏の原作漫画をドラマ化。お年寄りには気さくな人柄で接すること