警視庁東京都世田谷区の集合住宅で4日朝、女性から110番があり、駆け付けた警察官が生後3カ月ほどの乳児が浴室で死亡しているのを見つけた。警視庁北沢署によると、乳児は女の子で、腹部に複数の切り傷があった。部屋にいた母親とみられる女性から事情を聴いている。女児は浴槽のふたの上に裸で横たわっていた。室内からは包丁が見つかった。女性は「ごめんなさい。私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と110番した。