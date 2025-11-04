高市早苗首相は4日、外国人政策に関する関係閣僚会議の初会合で、一部の外国人の違法行為などで国民が不安や不公平を感じているとし「排外主義とは一線を画しつつ、こうした行為には政府として毅然と対応をする」と述べた。