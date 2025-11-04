近畿日本鉄道は、2026年秋から近鉄名古屋駅・賢島駅間で、上質な車内空間でフランス料理を楽しめる新たなレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行を開始すると発表しました。列車のコンセプトは「美食が誘う、優雅な列車旅」。提供される食事は、志摩観光ホテル樋口総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」と、近鉄・都ホテルズが監修したフレンチを手軽に楽しめる「フレンチ膳」の2種