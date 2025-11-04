ファミリーマートは10月31日、コンビニエンスウェアから「ウール混ソックス」(990円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで発売した。「ウール混ソックス」(990円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。豊富な色展開が人気の「ショートソックス」「リブソックス」「クル