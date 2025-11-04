ユニクロを育て上げたファーストリテイリングの柳井正会長は「独裁的」などと評価され批判されることがある。たしかにさまざまな資料を見ると、強いリーダーシップゆえに周囲との衝突があったように思われるが、創業期から現在にかけて、そのスタイルは変わっている。柳井氏はどう変化したのか。（イトモス研究所所長小倉健一）「それは違うでしょう！」会社に招いた研修の講師に猛反論1991年の秋、まだ地方の衣料チェーンにす