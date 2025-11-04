LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が、Instagramを更新。青髪ロングヘアをくるくるにセットしたオフショットを公開した。 【写真】青髪＆茶髪をカーリーにセットした新鮮なウンチェ①②【動画】一緒にMCを務めた俳優ムン・サンミンとダンス！ ■LE SSERAFIMウンチェ、プードルのようなカーリーヘアに変身！ 10月24日にリリースした新曲「SPAGHETTI (