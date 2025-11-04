丸紅 [東証Ｐ] が11月4日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比28.3％増の3054億円に伸び、通期計画の5100億円に対する進捗率は59.9％に達し、5年平均の50.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比22.8％減の2045億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績