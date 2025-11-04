4日11時現在の日経平均株価は前週末比119.08円（0.23％）高の5万2530.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1086、値下がりは485、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を177.78円押し上げている。次いでファナック が68.01円、レーザーテク が50.64円、住友電 が24.55円、住友ファーマ が13.47円と続く。