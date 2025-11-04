米国のライト・エネルギー省長官は11月2日、トランプ大統領が先日再開を指示した核実験は「核爆発を含むものではなく、システムのテスト」だと説明しました。ライト氏が率いる米エネルギー省は米国の核実験を担当する部署です。同氏のこの発言は、トランプ氏がこのほど表明した核実験再開について、米政府が初めて公式に説明を行ったものとみられています。ライト氏は米FOXニュースのインタビューで、「私たちが今議論しているのは