Image: woodbase_inc こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アウトドアで非日常を楽しみたいなら、座り心地のいい椅子は必須アイテムですよね。ところが座り心地の良さを重視すると、大きくてかさばるものや、組み立てが面倒なものしか見当たらなかったりするもの。持ち運びやすさと利便性も兼ね備えたものとなると、そう簡単には見つからない...。