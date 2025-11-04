セブン‐イレブン・ジャパンは11月4日〜11月17日までの14日間、全国を11エリア(北海道、東北、新潟県・北陸、関東、長野県・山梨県、東海(静岡県除く)、静岡県、関西、中国・四国、九州、沖縄県)に分け、"ご当地の味"を各地区で発売する「地域フェア」を全エリアで同時開催する。うまいもの決定戦今回のフェアでは、「地元以外の人気商品も試してみたい」という声に応え、全国各地の人気メニューから選抜したおにぎりと温かい麺を