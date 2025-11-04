一蘭は10月30日、カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)を国内一蘭全店舗、おみやげ一蘭公式通販・一部コンビニ・小売店などで順次販売開始した。「一蘭とんこつ釜だれ」(579円)一蘭・天神西通り店限定の味「釜だれとんこつ」が、カップ麺で登場する。シリーズ累計1,000万食を超えるカップ麺の第3弾として、濃厚で奥行きのある味わいが際立ち、一口ごとに深い旨みが染み渡る一杯に仕上げた。一蘭・天神西通り店限定「釜だれとんこ