星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は12月1日〜12月25日の期間、クリスマスイベント「花火クリスマス」を開催する。熱海の花火をテーマにしたクリスマスイベント「花火クリスマス」熱海の代名詞ともいえる熱海海上花火大会は、年間を通して10回以上開催され、2025年で74年目を迎えた歴史あるイベント。同ホテルでは、打ち上がる花火を全室から満喫できるほか、「和食ダイニング 花火」など、館内の至る所で花