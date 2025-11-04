米韓定例安保協議を前に開かれた歓迎式典に出席したヘグセス米国防長官（左）と韓国の安圭伯国防相＝4日、ソウルの国防省（代表撮影・共同）【ソウル共同】ヘグセス米国防長官は4日、韓国の安圭伯国防相とソウルで定例安保協議（SCM）を開いた。核・ミサイル開発を続ける北朝鮮をにらみ、防衛協力の推進を確認。艦船の建造や整備など国防産業での協力でも意見を交わす方向だ。トランプ米政権は、韓国に国防費の負担増や東アジ