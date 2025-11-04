選手というものは、結果がついてくればこれだけ表情も変わってくる。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。リーグ3年目で初めて個人プラス域で戦えている中、入場シーンでは普段と同じく笑顔も見せたが、同時に自信ありげな表情も見せ、話題になった。【映像】最高のスタイルに自信ありげな表情で入場してきた中田花奈人気アイドルグループから麻雀カフェのオーナー、プロ雀士に転