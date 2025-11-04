「大エジプト博物館」の全面開館を記念した式典に参加したエジプト考古学者吉村作治さんが、ANNの取材に応じ「鳥肌が立った」と語りました。【映像】大空に現れるツタンカーメン 「大エジプト博物館」「シシ大統領の演説でね。あそこで日本だけ言ったでしょう。ほかの国は言わなかったけど。嬉しかったね。『ベストフレンド』って言ったもんね」（吉村作治さん、以下同）吉村作治さん（82）はエジプト政府に招待され、1日の式