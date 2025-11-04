けさ、東京・江戸川区でイノシシの目撃情報があわせて9件寄せられました。けが人の情報はありませんが、江戸川区役所が注意を呼びかけています。警視庁によりますと、きょう午前6時ごろ、江戸川区東葛西で「イノシシ1頭が走っている」と110番通報がありました。警視庁には、午前6時すぎから午前6時半の間に、江戸川区内でイノシシの目撃情報があわせて9件寄せられました。いずれも葛西橋通りで目撃されていて、警視庁は、同じ1頭の