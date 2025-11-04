ブラジルは11月にセネガルとチュニジアと対戦するブラジルサッカー連盟は11月3日、11月の国際親善試合に出場するブラジル代表メンバーを発表した。26人が選出され、GKエデルソン（フェネルバフチェ）、DFマルキーニョス（PSG）らが復帰した。ブラジル代表は10月に韓国代表と対戦し、5-0で勝利するも、2試合目の日本代表戦でまさかの2-3で逆転負けを喫した。11月はセネガル代表、チュニジア代表と対戦する予定になっている。