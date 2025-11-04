5人組ダンスボーカルグループ、M！LKの塩〓太智（25）が、3日放送のTBS系特番「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に出演。私服について語った。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEによる特番で、M！LKはゲストとして出演。塩〓はトークコーナーで「私服がダサいあだ名は『初期装備ニキ』」と紹介されると、「いやいやいや…僕的にはダサいと思ってなくて」と苦笑いで釈明した。スタジオでは、無地の黒のTシャツに黒の短パン、黒のサン