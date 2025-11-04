リアライズコーポレーションは、2025年11月4日、池田泉州銀行と「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結したことを発表しました。この提携は、池田泉州銀行の顧客である運送会社などに対するソリューション提案を強化するものです。リアライズコーポレーションは、日本のインフラを支える運送会社の支援を続け、地域金融機関とのパートナーシップ拡充に努めています。 リアライズコーポレーション 池田泉州