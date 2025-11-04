北海道ホテル＆リゾートは、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」「新冠温泉ホテルヒルズ」の3つのグループホテルにて、冬限定の特別イベント「この冬、心が踊る北海道へ。」を開催します。開催期間は2025年11月から2026年3月末までです。北海道の冬ならではの雪景色と、心も体も温まるおもてなしをテーマに、各ホテルで多彩な体験が用意されます。 北海道ホテル＆リゾート