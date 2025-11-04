”Brighter”XQUARE ver.from 2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが、デビュー4周年を迎えた11月3日に公式YouTubeチャンネルで、デビューシングル収録曲の「Brighter」のライブ映像を公開した。【動画】公開された”Brighter”XQUARE ver.from 2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]本映像は、今年5月〜6月に開催されたアリーナツアー「2025 INI 3RD