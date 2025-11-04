山田水産は、サウナ後の理想的な食事として「山田のうなぎ」の提供を推進する「サうな飯プロジェクト」を2025年11月1日より本格始動します。本プロジェクトでは、十種競技日本記録保持者でキング・オブ・アスリートの右代 啓祐選手をイメージキャラクターに起用！全国のサウナ施設での展開を目指します。 山田水産「サうな飯プロジェクト」 プロジェクト開始日：2025年11月1日 近年のサウナブームにおいて、