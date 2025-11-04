１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州マイアミで予定されていたＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝とＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（２９）＝米国＝との世界戦が、１２月に延期となる可能性が浮上した。ボクシングの米専門誌「ザ・リング」（電子版）は３日（日本時間４日）、平岡が参戦する興行のメインでエキシビションマッチに出場する予定だった３階級制覇王者でＷＢＡ世界ライト級