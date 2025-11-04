メディクック宅配弁当(運営：メディカル東友)は、日東ベストの「ホスピタグルメセット」を採用した「やわらか食 6食パック (おかずのみ・冷凍)」を2025年11月1日に発売しました。噛む力が弱くなってきた高齢者を主な対象に、見た目はそのままにやわらかく噛みやすい食感が特徴の冷凍おかずセットです。電子レンジで温めるだけで、かんたんにやさしい食事を楽しめます☆ メディクック宅配弁当「やわらか食 6食パック (おかずの