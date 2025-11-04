１０月２６日、固原市の六盤山に広がる秋景色。（ドローンから、固原＝新華社記者／王鵬）【新華社固原11月4日】中国寧夏回族自治区固原市の六盤山地区では連日降り続いた雨がやみ、青空が広がった。秋の日差しの下、色づいた木々が風景を染め上げた。１０月２６日、固原市の六盤山紅軍長征風景区に広がる秋景色。（ドローンから、固原＝新華社記者／王鵬）１０月２７日、固原市の六盤山に広がる秋景色。（ドローンから、固原＝