女優の上白石萌音（27）が、3日放送のTBS系「日本くらべてみたら」に出演。自身の故郷の調査結果に納得していた。今回は100円均一ショップ「DAISO（ダイソー）」の商品を調査。なぜ、その地域でいちばん売れているのかを調べた。「ダイソー売り上げクイズ」のコーナーの「日本一、甘いお菓子が売れる県は？」の質問に、上白石は「九州とかも強いんじゃないかな？しょうゆが甘いんで」と予想した。結果は自身の出身地の鹿児島県が1