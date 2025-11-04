3日夕方、美郷町の町道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた女性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと、3日午後5時50分ごろ、美郷町金沢東根字大石の町道を大仙市方向から走ってきた普通乗用車が、右側から飛び出してきたクマ2頭のうちの1頭と衝突しました。運転していた50代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は、いずれも約50センチだということです。近くの民家までは約50メー