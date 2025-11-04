3日朝、仙北市角館町の県道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。仙北警察署の調べによりますと、3日午前8時10分ごろ、仙北市角館町広久内新合野の県道を仙北市田沢湖神代方向から角館町白岩前郷方向へ走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた仙北市の40代の男性にけがはありませんでした。近くの民家までは約100