4日朝、北秋田市の鷹巣小学校の近くでクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、4日午前6時15分ごろ、北秋田市鷹巣字上家下の市道を車で走っていた50代の男性が道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。近くの民家までは約20メートル、鷹巣小学校までは約200メートルの場所です。また、約10分後の午前6時25分ごろには、北秋田市